Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa
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Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa

Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin doğum gününü romantik karelerle kutladı. Subaşı, "Aile olmak için sabırsızlanıyorum" dedi. İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu pozları...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, yaklaşık 7 aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi almıştı.

Evlenmek için gün sayan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin doğum gününü romantik bir mesaj ve aşk dolu karelerle kutladı.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa da doğum günü kutlamasına katıldı.

"HARİKA BİR BABA OLACAKSIN"

Sevgilisiyle öpüştüğü esnada poz veren Şeyma Subaşı, "Senin ne kadar muhteşem bir insan olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Aile olmak için sabırsızlanıyorum. Harika bir koca ve baba olmanı izlemek için sabırsızlanıyorum. Birlikte paylaşacağımız gelecek için çok heyecanlıyım aşkım" dedi.

"EVLENMEDEN ÇOCUK YAPMAM"

Mohammed Al Saloussi ile temmuz ayında İbiza'da evleneceğini söylenen Subaşı, "Evlenmeden çocuk yapmam" diyerek hamilelik iddiasını yalanlamıştı.

"DOLANDIRICI DEĞİL"

Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşinin aslında milyarder değil, dolandırıcı olduğu öne sürülmüştü. Subaşı, "Adamı dolandırıcı yaptınız? Nasıl bir şey bu! Çıkan haberler yalan" diyerek tepki göstermişti.

Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa
Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa
Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa
Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa

Kaynak: Snob Magazin

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