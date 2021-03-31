Şeyma Subaşı aşka geldi. Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yi övdü
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Şeyma Subaşı aşka geldi. Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yi övdü

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Şeyma Subaşı aşka geldi. Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yi övdü

Şeyma Subaşı, sevgilisi sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile romantik kareleri paylaşıp, övgüler yağdırdı. İşte detaylar

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1/5 Şeyma Subaşı - Mohammed Al Saloussi

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile aşka geldi. Amerika'da tatile devam eden çiftten sosyal medya fenomeni, romantik pozlarını paylaştı. Subaşı, "Gerçekten aşka inanıyorum" diye yazdı.

2/5 Şeyma Subaşı - Mohammed Al Saloussi

Sözlerine devam eden sosyal medya fenomeni, "Ruh eşine ve gerçekten evim diyebileceğiniz bir yere sahip olma hissi" diyerek, sevgilisine övgüler yağdırdı.

3/5 Şeyma Subaşı - Mohammed Al Saloussi

Kısa sürede binlerce beğeni alan Subaşı, "Yara izlerini silip kalplerimizi neşeli anlarla doldurabilen sevginin gücüne inanıyorum" dedi.

4/5 Şeyma Subaşı - Mohammed Al Saloussi

"Bu yüzden aşka inanıyorum" diyen sosyal medya fenomeni, "Tek bir bakışın sihrinde... İnsanın yaşayabileceği en muhteşem duygu... Benim genç ve yaşlı sevgilim" notunu düştü.

5/5 Şeyma Subaşı - Mohammed Al Saloussi

Subaşı son olarak, sözleri şu sözlerle bitirdi: "Genç olabilir ama yaşının çok ötesinde bilge... O çok olgun ama aynı zamanda eğlenceli ve enerji dolu... Gerçek adam. Seni çok seviyorum."

Kaynak: Snob Magazin

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