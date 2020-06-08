Şeyma Subaşı Alaçatı gecelerinde SOSYAL medya fenomeni Şeyma Subaşı, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir barın sezon açılışına katıldı.

SOSYAL medya fenomeni Şeyma Subaşı, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir barın sezon açılışına katıldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından kızı Melisa Ilıcalı ile soluğu Çeşme'nin şirin tatil cenneti Alaçatı'da aldı. Gece eğlenceleriyle ünlü Alaçatı'da bir barın sezon açılışına katılan Subaşı, 8 kişilik arkadaş grubu ile yemek yedi, çalan müzikler eşliğinde eğlendi.

Kaynak: DHA