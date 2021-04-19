Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi öyle bir şey yaptı ki...

Bir süredir sevgilisi ve kızı Melisa'yla Bali'de tatilde olan Şeyma Subaşı, yine adından söz ettirdi. Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını açıkladı. Bu gelişme sonrası sosyal medya yüzlerce yorum yapıldı