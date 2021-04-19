Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi öyle bir şey yaptı ki...
Bir süredir sevgilisi ve kızı Melisa'yla Bali'de tatilde olan Şeyma Subaşı, yine adından söz ettirdi. Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını açıkladı. Bu gelişme sonrası sosyal medya yüzlerce yorum yapıldı
Miami tatilini bitiren Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, özet jet bulamayınca ilginç bir yola başvurdu.
Şeyma Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyledi. Subaşı, Instagram hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarına "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" notunu düştü.
Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı sonrası sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:
-Özel jet bulamamışlar. Allah başka dert vermesin.
-Bu dünyaya Şeyma Subaşı'nın çılgınlıklarını izlemeye gelmişiz.
-'Bir fakire yardım et' desen etmezler.
-Şeyma Subaşı'nın kitabı nerede satılıyor? Hemen almalıyım.
-Milletin ekmek bulmaya zorlandığı dönemde bu paylaşımlar hiç yakışmıyor.
-Acun Ilıcalı olsa uçak şirketi kurardı.
-Görgüsüzce bir paylaşım olmuş.
-Şeyma'yı kıskanmayı bırakın artık. Parası var ve yaşıyor.
-Bu kadın sürekli başkalarının imkanlarıyla hava atıyor.
Kaynak: Snob Magazin