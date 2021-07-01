Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden flaş açıklama!
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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden flaş açıklama!

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden flaş açıklama!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Mısırlı eski sevgiliden sürpriz bir hamle geldi. Mohammed Alsaloussi'nin'nin "Hazır mısın" mesajı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı'nın "Ayrıldık" açıklamasından sonra Mohammed Alsaloussi'ye ait olduğu iddia edilen bir Instagram hesabından sürpriz mesaj paylaşıldı. Alsaloussi'nin biten ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunacağını düşünen sosyal medya kullanıcıları, Mısırlı iş insanına yorum yağdırdı.

"HAZIR MISINIZ?

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, son bir ayda sırasıyla; evlilik teklifi, bebek, dolandırıcılık ve ayrılık haberleriyle magazin gündemine geldi.

Subaşı'nın bu sözlerinden sonra Mohammed Alsaloussi'ye ait olduğu iddia edilen 'themeedo' adlı Instagram hesabından, "Hazır mısınız?" mesajı paylaşıldı.

MISIRLI İŞ İNSANINA YORUM YAĞDIRDILAR

Gönderi yaklaşık 500 bin kişi tarafından görüntülendi. Alsaloussi'nin, Şeyma Subaşı hakkında açıklamalarda bulunacağını düşünen takipçileri, Mısırlı iş insanına adeta yorum yağdırdı.

Hakkında 'dolandırıcı' iddiaları çıkan Mohammed Alsaloussi'ye ait olduğu iddia edilen bir Instagram hesabını kısa sürede yaklaşık 100 bin kişi takibe aldı.

"SEBEPLERİ BİZDE KALSIN"

Dolandırıcılık iddialarından sonra sessizliğini bozan fenomen, "Ayrılık nedeniyle ilgili çıkan haber tamamen asılsızdır. Beni arayan gazetecilere söylediğim gibi: Biraz saygı gösterin. Ayrılık doğru ama sebepleri bizde kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından üzücü haberi veren Subaşı, "Yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden flaş açıklama!
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden flaş açıklama!
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden flaş açıklama!
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden flaş açıklama!
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden flaş açıklama!

Kaynak: Snob Magazin

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