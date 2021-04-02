Şeyma Subaşı'dan flaş Acun Ilıcalı hamlesi!
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Şeyma Subaşı'dan flaş Acun Ilıcalı hamlesi!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Şeyma Subaşı'dan flaş Acun Ilıcalı hamlesi!

Sosyal medya paylaşımları ve renkli yaşam tarzıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'dan sürpriz bir hamle geldi. Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu dönemde çekilmiş tüm fotoğrafları Instagram'da yoruma kapattı. İşte ayrıntılar...

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2009 yılında başlayan aşklarını Eylül 2017'de evlenerek taçlandıran Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın evliliği yalnızca 1 yıl sürmüştü.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra dost kalacaklarını söylemişti. İkilinin kızları Melisa için sık sık bir araya gelip hasret giderdikleri biliniyor.

Snob Magazin'in haberine göre; Bir süredir Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'da şaşırtan hamlelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta sosyal medya detoksu yapan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu dönemde Instagram'dan paylaştığı tüm fotoğrafları yoruma kapattı. Subaşı'nın bu hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın, Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu dönemde çekilmiş pozlarını Instagram'da yoruma kapatmasında sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin payının olup olmadığı merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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