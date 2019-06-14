Şeyma öğretmenin karnelerini ağlayarak aldılar

Ağrı'da, Ramazan Bayramı tatilinden dönerken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç'ın karnelerini alan bazı öğrencileri gözyaşlarını tutamadı.

Ramazan Bayramı tatilinde memleketi Rize'den görev yaptığı Ağrı'nın Tutak ilçesine dönerken Erzurum'un İspir ilçesinde yaşanan trafik kazasında vefat eden 26 yaşındaki sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç için Tutak Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunda anma programı gerçekleştirildi.

Programa katılan öğrenci ve veliler gözyaşları içerisinde, kazada hayatını kaybeden Şeyma öğretmenin fotoğrafının bulunduğu masaya karanfiller bıraktı.

Karne dağıtımı öncesi Dilmaç'ın hayatının anlatıldığı slaytı izleyen 28 öğrencisi duygu dolu anlar yaşadı. Bazıları gözyaşlarına boğulan Dilmaç'ın öğrencilerine destek için onlarla karne almaya gelen veliler de gözyaşı döktü.

Anma programına katılan Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat da Dilmaç'ın öğrencileriyle sınıfta bir araya gelerek karnelerini dağıttı. Tek tek öğrencileri çağırarak siyah kurdeleli karneleri veren Erat, onlara çeşitli hediyeler de takdim etti.

Kaymakam Erat, tören sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilmaç'ın Tutak'ta çok sevildiğini ve olay yüzünden büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Dilmaç'ın isminin Tutak'ta sonsuza dek yaşatılacağını dile getiren Erat, şunları belirtti:

"Bayram tatili dönüşünde memleketi Rize'den Ağrı'ya gelmek isteyen öğretmenimiz elim trafik kazasıda hayatını kaybetti. Acımız büyük. 26 yaşındaki bir öğretmenimizi kaybetmenin acısını derinden yaşıyoruz. Öğretmenimizin geride bir çocuğunu bırakmasının da ayrı bir hüznü var bizde. Gönül isterdi ki öğretmenimiz burada olsaydı, kendisi öğrencilerine karne verseydi. Biz de bugün okula gelerek öğretmenimiz anısına öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak ilçe protokolü olarak karnelerimizi öğrencilerimize verdik."

Öğretmen Dilmaç'ın ismi Tutak'ta yaşatılacak

Dilmaç'ın, eşinin tayini başka bir yere çıkmasına rağmen öğrencilerini bırakmadığını ve okulda görev yapmaya devam ettiğini anlatan Erat, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Valimizle görüşüp Şeyma öğretmenimizin adını Tutak ilçesinde bir okulda yaşatacağız. İnşallah her zamanda hayırla yad edeceğiz. Şeyma öğretmenin öğrencilere emeği çoktur. Az önce burada çok sayıda kadın da vardı. Şeyma hoca sadece öğrencilerle değil onların anne, baba ve kardeşleriyle de ilgileniyordu. Şeyma hocamızın ismini inşallah sonbaharda yapacağımız hatıra ormanında ve yanında yapılacak okulda yaşatacağız."

Şeyma Güzel Dilmaç'ın öğrencilerinden Jale Masyan da öğretmenlerini çok özlediklerini ve kendisine dua edeceklerini dile getirdi.

Rize yönünden gelen Muhammet Dilmaç idaresindeki 53 DT 549 plakalı otomobilin Erzurum'un İspir ilçesi Maden köprüsü mevkisinde bariyere çarpması sonucu bayram tatili sonrası Ağrı'daki görev yerine dönen öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA