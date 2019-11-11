Şeyma Nur, Tokyo'da altın madalya hedefliyor

11.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:35

Para tekvandoda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak olmanın gururunu yaşıyor.

İtalya'nın Bari kentinde, 31 Ekim'de düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda +58 kiloda mücadele eden Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı başardı.

İlk defa Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya almayı istiyor.

Şeyma Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, para tekvandoya arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığını, bugün hedeflerinin önemli kısmını başardığını söyledi.

Ailesinin spora ilk başladığında karşı çıktığını belirten Şeyma Nur, başarı geldikçe ailesinin de bu sporu sevdiğini ve kendisine güvendiğini aktardı.

Milli sporcu, birçok Türkiye şampiyonluğu, 4 Avrupa, bir de dünya şampiyonluğu bulunduğunu ifade ederek, "Avrupa ve dünya şampiyonlukları bizim için çok gurur verici başarılardı ancak şimdi bir sporcu için en önemlisi olan Paralimpik Oyunları'na katılacağım. Orası bizim için zirve. İnşallah Tokyo'da altın madalyayı kazanacağıma ve bayrağımızı göklerde dalgalandıracağıma inanıyorum." diye konuştu.

Ordu'da para tekvandoda Paralimpik Oyunları'na giden tek kadın sporcu olduğunu kaydeden Şeyma Nur, gelecek nesillere örnek olacağını belirtti.

Şeyma Nur, ilini ve ülkesini yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşadığını vurgulayarak, bu süreçte kendisine destek olan ailesine ve antrenörüne teşekkür etti.

Kendisi gibi olanlara para tekvando yapmalarını öneren başarılı sporcu, "Ben azmettim ve başardım. Onlar da aynı başarıyı gösterebilirler. Çekinmesinler ve bir an önce bu sporu yapmaya başlasınlar." ifadesini kullandı.

Olcay Tercan: "Şeyma Nur, çok istikrarlı çalışan ve azimli bir sporcu"

Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız'ın antrenörü Olcay Tercan da sporcusunun seriyi bozmayarak, Avrupa şampiyonasından altın madalyayla döndüğünü söyledi.

Bu konuda antrenörü olarak duyduğu memnuniyeti dile getiren Tercan, "Türkiye'de 3 kadın, 3 erkek sporcu bu kotayı aldı. Bunların içerisinde Ordulu bir sporcunun da bulunması çok sevindirici bir durum." şeklinde konuştu.

Tercan, 2020'de düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na çok ciddi ve sıkı çalışacaklarını vurgulayarak, "Buralar bir antrenörün en son göreceği noktalar. Biz de orada olacağız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

Sporcusunun ilk kez katılacağı Paralimpik Oyunları'ndaki altın madalya kazanma başarısının yüksek olduğunu söyleyen Tercan, "Kendi kategorisinde seribaşı olduğu için madalya şansımız var. İnşallah hedefimiz altın madalyayla ülkemize dönmek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA