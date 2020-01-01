Şeyma, evinde yaptığı antrenmanla Avrupa ikincisi oldu

01.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:22

Sivas 'ın Kangal ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Şeyma Kodaz, evinde yaptığı antrenmanlarla katıldığı Muaythai Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Kangal ilçesindeki 75'inci Yıl Ortaokulu'nun öğrencisi olan Şeyma Kodaz, 2 yıl önce Muaythai sporu ile tanıştı. Muaythai antrenörü Tahir Sığırcı ile çalışmalarını sürdüren genç sporcu, il müsabakalarındaki başarıları sonrası birçok uluslararası şampiyonaya katılarak derece elde etti. 2018 yılındaki Uluslararası Karadeniz Kupası Muaythai Turnuvası'na antrenör Tahir Sığırcı tarafından hazırlanan Şeyma Kodaz, 40 kiloda Ukraynalı rakibi Anna Malevych'i yenerek altın madalya aldı. Başarılarını sürdüren Kodaz, ilçede imkanlar olmadığı için antrenmanlarını evde yapmaya başladı. Kodaz, son olarak Aralık ayında düzenlenen Muaythai Uluslararası İFRA-EMF Avrupa Kupası'nda 2'nci olarak gümüş madalya kazandı.

Kaynak: DHA