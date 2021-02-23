Şeyma Çınar'ın "Tezyin" sergisi 25 Şubat'ta açılacak

Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından düzenlenen, sanatçı Şeyma Çınar'ın hazırladığı "Tezyin" adlı sergi 25 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Sanathane Kültür Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çınar'ın yeni norm ve formlarla ürettiği tezhip ve minyatür çalışmalarından oluşan sergi, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde açılacak.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergi, hafta sonu hariç her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Açıklamada Şen'in sergiye ilişkin şu görüşlerine yer verildi:

"Bir medeniyetten söz ediyorsak doğal olarak kitaplardan söz ediyoruzdur aslında. Kitaplar tema olduğunda, kitapların tezyini için taşıyıcısı olduğu sanat ve zanaatlar gündemimiz olurlar. Kadim el yazması kaynakların hikaye ve süslenmesi için icra edelin minyatür ve tezhip, günümüzde mevcut tarihsel mahiyetini de koruyarak artık kendinden menkul birer disiplin haline dönüşme sürecindeler. Öyle ki bugün müze, galeri, fuar, müzayede gibi çeşitli etkinliklerde bu eserlerin günümüz sanatçıları tarafından yapılan yetkin ve yeni örneklerini görüyoruz.

Sizlere sunduğumuz sergi projesi dostum Şeyma Çınar'ın tezhip ve minyatüre adanmış 20 yılının bir özeti olarak hazırlandı. Sergide Çınar'ın her iki disiplinde yaptığı eserlerden örnekler yer alıyor. Tezhip ve minyatür denilince Şeyma Çınar'ın aldığı yetkin eğitim, uzun yıllardır verdiği dersler, yetiştirdiği öğrenciler, düzenlediği sanat projeleriyle kültür hayatımıza önemli katkısının altını çizmek istiyorum. Bir taraftan hoca olarak yüzlerce öğrenci yetiştirmek, diğer taraftan konsantrasyon, yaratıcılık, sabır ve ciddi el mahareti isteyen minyatür ve tezhip gibi iki farklı alanda eser vermek ve bunların organizasyonlarını yönetmek insanüstü bir çabanın eseri olsa gerek."

Sergi, 26 Mart'a kadar görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı