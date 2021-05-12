"Şeyma çağı"nda evlat yetiştirmek
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"Şeyma çağı"nda evlat yetiştirmek

'Şeyma çağı'nda evlat yetiştirmek
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı'nın hayatını gördükten sonra, hangi ebeveyn çocuğunu 6 sene tıp okumaya, TUS gibi sınavlara, üstüne bilmem kaç sene ihtisas yapmaya, sonra da hasta yakınlarından dayak yemeye ikna edebilir ki?

Şeyma Subaşı'nın hayatını gördükten sonra, hangi ebeveyn çocuğunu 6 sene tıp okumaya, TUS gibi sınavlara, üstüne bilmem kaç sene ihtisas yapmaya, sonra da hasta yakınlarından dayak yemeye ikna edebilir ki?

Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo (Mohammed Alsaloussi), Şeyma Subaşı'ya Anneler Günü'nde lüks bir cip hediye etti.

Meedo, Şeyma'yı o kadar seviyor ki Bali tatilinde bir adadan diğerine geçerken özel jet bulamayınca, normal yolcu uçağı kapattı sevgilisi ve kerimesi Melisa için.

Şeyma da sağ olsun, çok hazmetmiş bir insan olduğu için bu tür dertlerini halkla paylaşmaktan hiç gocunmuyor.

Kendimden biliyorum, bu özel jet bulamama meselesi gerçekten çok büyük sıkıntı. Zaman zaman benim de başıma geliyor.

Neyse konuyu dağıtmayalım. Ailelerle tanışıldı, çiftin yakın zamanda evlenmesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı'dan sonra ondan daha da zengin Meedo'yu nasıl kaptı, 6 ayda nasıl evliliğe ikna etti, tam bir "başarı" hikayesi.

Çift evlenecek ama...

Daha şimdiden Şeyma Subaşı'nın bir sonraki eşinin kim olacağı konuşulmaya başladı bile.

Benim oyum Bill Gates'ten yana. Hazır adam boşanmışken...

Bakın yine dağıttım konuyu.

 Gelmek istediğim nokta şu: Şeyma Subaşı'nın sadece Instagram'da 3 milyon küsur takipçisi var.

Bunların önemli bir kısmı da onun hayatına öykünen genç kızlar.

Belki de hayatını anlattığı "Sadece Şeyma" kitabının okullarda ders kitabı olarak okutulması gerektiğini düşünüyorlar.

Öyle ya Şeyma'nın yaşadığı hayatı gördükten sonra...

Hangi ebeveyn çocuğunu 6 sene tıp okumaya...

Sonra TUS falan gibi zor sınavlara...

Üstüne bilmem kaç sene ihtisas yapmaya...

Asgari ücretin üçte birine staja...

Ve sonra göreve başladıktan sonra da gece-gündüz Covid'lilerle uğraşıp...

Bir de hasta yakınlarından dayak yemeye ikna edebilir ki?

Biz 20'nci yüzyılda yetişmiş, eski dünyalı, eski kafalı insanlarız.

Ama ben bile "Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?" derdim.

Ha bu arada merak edip baktım, Şeyma Subaşı, Aydın Üniversitesi'nde moda tasarım programını tamamlamış.

Kaynak: Hürriyet

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