Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışması başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışması başlattı. Çalışmanın tamamlanmasıyla yaklaşık 7 bin hayvanın su ihtiyacını karşılayan göletlerde su tutma kapasitesinin artacağını belirten Daire Başkanı Yılmaz Usta, hayvanların temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmasının sağlanacağını dile getirdi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında il genelinde önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Geçmiş yıllarda yapılan göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması nedeni ile su tutma kapasitelerinin azaldığı ve temizlik yapılması gerektiği yönünde muhtar Erdoğan Kartal tarafından Daire Başkanlığımıza başvuru yapıldı. Yaptığımız etüt çalışması sonucunda mevcut HİS Göletlerinden 3 tanesinde temizlik ihtiyacı olduğu tespit edildi. Tespit ettiğimiz olumsuzlukların giderilmesi noktasında ekiplerimizce çalışma başlatıldı. Yapılacak çalışma sonucunda yaklaşık 7 bin hayvanın su ihtiyacının karşılanacağı göletlerin hem su tutma kapasitesi artacak hem de hayvanlar temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması sağlanacak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı