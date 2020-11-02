Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı

02.11.2020 16:48 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:53
Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışması başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışması başlattı. Çalışmanın tamamlanmasıyla yaklaşık 7 bin hayvanın su ihtiyacını karşılayan göletlerde su tutma kapasitesinin artacağını belirten Daire Başkanı Yılmaz Usta, hayvanların temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmasının sağlanacağını dile getirdi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında il genelinde önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Geçmiş yıllarda yapılan göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması nedeni ile su tutma kapasitelerinin azaldığı ve temizlik yapılması gerektiği yönünde muhtar Erdoğan Kartal tarafından Daire Başkanlığımıza başvuru yapıldı. Yaptığımız etüt çalışması sonucunda mevcut HİS Göletlerinden 3 tanesinde temizlik ihtiyacı olduğu tespit edildi. Tespit ettiğimiz olumsuzlukların giderilmesi noktasında ekiplerimizce çalışma başlatıldı. Yapılacak çalışma sonucunda yaklaşık 7 bin hayvanın su ihtiyacının karşılanacağı göletlerin hem su tutma kapasitesi artacak hem de hayvanlar temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması sağlanacak" dedi. - MANİSA

Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Şuhut'ta kışlık patates hasadı başladı
Şuhut'ta kışlık patates hasadı başladı
Serik'te 4 bin dekar alanda çilek üretimi için dikimler başladı
Serik'te 4 bin dekar alanda çilek üretimi için dikimler başladı
Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı
Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Osman Durmuş Geert Wilders Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Danla Bilic Şevket Çoruh Burak Özçivit Mustafa Sandal
Spor Falcao Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Arda Kardeşler
Daha Fazla İzmir Deprem Seferihisar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyitli HİS göletlerinde temizlik başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 16:55:05. #1.15#
title