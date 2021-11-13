Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Seyithan Deliduman hakkında araştırmalar yapılıyor. Seyithan Deliduman kimdir? Seyithan Deliduman kaç yaşında, nereli? Seyithan Deliduman hayatı ve biyografisi!

SEYİTHAN DELİDUMAN KİMDİR?

1971 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1987 yılında Ardahan lisesinden mezun olduktan sonra hukuk lisansını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1991 yılında derece ile tamamlamıştır.

Kurucumuz, 1991 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında asistan olarak göreve başlamıştır. Türkiye'de Almancadan Türkçeye - Türkçeden Almancaya yeminli tercümanlık yapan kurucumuz 1997 yılında Almanya'nın Ludwig-Maximilians Üniversitesinde Almanca eğitimini geliştirmiştir.

Ayrıca;

• 1999-2004 yılları arasında Yardımcı Doçent Dr. olarak,

• 2004-2009 yılları arasında ise Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Doçent Dr. olarak görev yapan kurucumuz 2009 yılında ise Profesör olarak atanmıştır.

• 2011 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında Profesör olarak geçiş yapmıştır.

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesine kurucu dekan olarak atanan Deliduman'ın Yalova Hukuk Fakültesinde dekanlık görevi 2016 yılına kadar (iki dönem) devam etmiştir.

Evli ve dört çocuk babası olan Seyithan Deliduman'ın avukatlık mesleğindeki kıdemi 26 yılın üzerindedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet