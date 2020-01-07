Seyitgazi yolunda kar temizleme çalışmaları

07.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:09

Eskişehir-Seyitgazi karayolu, başlayan kar yağışı nedeniyle iş makinaları tarafından temizlenmeye başlandı.



Eskişehir'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinde kar kürüme çalışmaları devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sonrasında iş makinaları yolda kar birikmesine karşı çalışıyor. Yolların temizlenmesi oluşabilecek kazalarında önüne geçiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA