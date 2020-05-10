Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetlerine aralıksız devam ediyor
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Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetlerine aralıksız devam ediyor

Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetlerine aralıksız devam ediyor
10.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:45

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, Kovid-19 karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların yardımına kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa ve sosyal destek grupları hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, Kovid-19 karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların yardımına kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa ve sosyal destek grupları hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak başkanlığında çalışmasını sürdüren destek grupları, 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerine kadar giderek dağıtıyor. Sokağa çıkma yasağında da mesaisini kesintisiz sürdüren grup mensubu kamu görevlileri, faaliyetlerini yürütürken 65 yaş üstü ve hasta vatandaşların da hayır dualarını alıyor. Vefa ve sosyal destek grubu bünyesinde hiçbir menfaat beklemeden kendi araçları ve kamu araçlarıyla görev yapan görevliler, 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını, pazar ihtiyacı, ilaç talepleri ve acil ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Her yaşlının evine kadar giderek hizmet ettiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını ifade eden görevliler "Büyüklerimizin evlerine kadar ekmek, Pazar ihtiyaçları, ilaç ve gıda maddesi gibi tüm ihtiyaçlarını götürüyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Evden çıkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Seyitgazi Kaymakamlığımızın bize ilettiği bilgileri köy ve mahalle sakinlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız devletin kurallarına uymalarını istiyoruz. Bizlere haber versinler. Biz onların emrindeyiz. Yeter ki onlar evlerinde kalsın" diye konuştular. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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