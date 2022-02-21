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Seyitgazi Stadyumu ilk vuruşla açıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Seyitgazi Stadyumu ilk vuruşla açıldı

Eskişehir Seyitgazi ilçesine Gençlik Spor Bakanlığı tarafından kazandırılan stat, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak'ın ilk santra vuruşunu yapmasıyla hizmete açıldı.

SEYİTGAZİ, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi ilçesine Gençlik Spor Bakanlığı tarafından kazandırılan stat, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak'ın ilk santra vuruşunu yapmasıyla hizmete açıldı.

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Seyitgazi ilçesine kazandırılan stat 1. Amatör Küme A Grubun da, Seyitgazi Belediye Spor ile Adanır Spor arasında oynan futbol müsabakası ile açıldı. Karşılamanın santra vuruşunu Kaymakam Kutsal Baytak gerçekleştirdi. Hizmete sunulan stat hakkında konuşan Seyitgazi Kaymakamı Baytak; "İlçemize kazandırılan spor tesisimizle sporcularımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman centilmenliğin kazanmasını istiyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu olmak üzere emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçemizi liglerde temsil edecek takımlarımıza da başarılar diliyorum" dedi. Stadın ilk karşılaşmasında ise Seyitgazi Belediye Spor, Adanır Spor'a 3-2 mağlup oldu. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi Stadyumu ilk vuruşla açıldı

Seyitgazi Stadyumu ilk vuruşla açıldı

Seyitgazi Stadyumu ilk vuruşla açıldı

Seyitgazi Stadyumu ilk vuruşla açıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Seyitgazi, Eskişehir, gençlik, Futbol, Spor, Haberler

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