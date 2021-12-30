Seyitgazi'nin ilk ve tek tüketim kooperatifi 34 yaşında - Haberler
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Seyitgazi'nin ilk ve tek tüketim kooperatifi 34 yaşında

Seyitgazi'nin ilk ve tek tüketim kooperatifi 34 yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde halkın desteğiyle kurulan ve tek tüketim kooperatifi olan Karaören Köyü Tüketim Kooperatifi, 34 yıldır mahalle halkına hizmet veriyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi ilçesinde halkın desteğiyle kurulan ve tek tüketim kooperatifi olan Karaören Köyü Tüketim Kooperatifi, 34 yıldır mahalle halkına hizmet veriyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Karaören köyünde 1987 yılında kurulan tüketim kooperatifi, 2002 yılında üyelerinin ve halkın desteğiyle 2 katlı bina yaptırıp 2'inci şubesini açtı. Toplam 55 üyesinin bulunduğu kooperatifin başkanlığını Erkan Duru yapıyor. Mahalle halkı, gıda, temizlik malzemesi ve hırdavat ürünlerinin satıldığı kooperatife destek olmak için alışverişini buradan yapıyor.

"Halkımızın desteğiyle toparlandık"

Kooperatifte 1989 yılından beri çalışan İlhami Koç, "Biz burayı parasız bir şekilde açtık. O zamanlar Eskişehir'den vadeli mal aldık geldik. Ben kooperatife 1989 yılında başladım. O dönem başladığımda sayım yaptık ve eski paraya göre 3 bin 700 lira borcu vardı, 3 bin lira da mal varlığı vardı. Malımız borcumuzu karşılamıyordu bile. Kendi imkanlarımızla devam ettirdik ve halkımızın desteğiyle toparlandık. Sonra 2002 senesinde kendi imkanlarımızla bu binanın inşaatını tamamladık ve açtık. Kooperatifimizde gıda, temizlik ve hırdavat ürünleri satıyoruz. Normal bir markete göre daha ucuza satıyoruz. Halkımız sağ olsun destek olmak için alışverişini buradan yapıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi'nin ilk ve tek tüketim kooperatifi 34 yaşında

Seyitgazi'nin ilk ve tek tüketim kooperatifi 34 yaşında

Seyitgazi'nin ilk ve tek tüketim kooperatifi 34 yaşında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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