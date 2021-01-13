Seyitgazi ilçesine spor kompleksi inşa ediliyor
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Seyitgazi ilçesine spor kompleksi inşa ediliyor

13.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:15
Seyitgazi ilçesine spor kompleksi inşa ediliyor

AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Zekayi Tunç, Belediye Meclisi ve teşkilat üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacak spor kompleksi alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Zekayi Tunç, Belediye Meclisi ve teşkilat üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacak spor kompleksi alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Tunç, Seyitgazi Spor Tesisi Yenileme Projesi'nin ilçe için önemine değindi.

Seyitgazi ilçesine sentetik saha, basketbol sahası, kafeterya, 500 kişilik tribün ve soyunma odalarından oluşan kompleksin kazandırılacağını ifade eden Tunç, şunları bildirdi:

"Özellikle gençlerimizin merakla beklediği sentetik sahanın ikmal inşaat ihalesi, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından şubat ayı içinde gerçekleştirilerek, süreç hızlı şekilde tamamlanacak. İlçemize, tüm gençlerimize ve amatör sporumuza hayırlı uğurlu olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, milletvekillerimize, teşkilatımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Her zaman olduğu gibi 'yaparsa AK Parti yapar' diyoruz. Durmak yok hizmete devam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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