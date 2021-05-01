Seyitgazi'den dede-toruna çuval çuval mavi kapak
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Seyitgazi'den dede-toruna çuval çuval mavi kapak

Seyitgazi'den dede-toruna çuval çuval mavi kapak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mavi kapak toplayarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtan Eskişehirli dede-toruna, Seyitgazi ilçesinden çuval çuval mavi kapak geldi.

Mavi kapak toplayarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtan Eskişehirli dede-toruna, Seyitgazi ilçesinden çuval çuval mavi kapak geldi.

Eskişehir'de yaşayan Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş mavi kapak toplayarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtıyor. Seyitgazi ilçesi Sarayören mahallesi Muhtarı Tevfik Demir, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladığı yaklaşık 15 çuval mavi kapağı dede-toruna teslim etti.

İlçeyi ziyaret ederek mavi kapaklarını teslim alan dede-torun, örnek davranışından dolayı Muhtar Demir'e teşekkür etti.

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak ise kapak teslimi sırasında orada bulunarak yaptığı katkıdan dolayı hem dede-toruna hem de muhtara teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi'den dede-toruna çuval çuval mavi kapak
Seyitgazi'den dede-toruna çuval çuval mavi kapak
Seyitgazi'den dede-toruna çuval çuval mavi kapak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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