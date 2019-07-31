Seyitgazi'de yetiştirilen ürünler tezgaha düştü

Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında Seyitgazi ilçesinde yapılan seralarda yetiştirilen ürünle tezgaha düştü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2016 yılından ORKÖY projesi kapsamında kurula seralarda sebzelerin üretimine devam ediliyor. Domates, biber ve salatalık gibi ürünler doğal olarak yetiştiriliyor. Projenin sağlıklı ilerlediğini belirten üreticiler, gelecek yıllarda ürün hasadında artış olacağını söyledi. Yetiştirilen ürünler de ilçede tezgaha düştü. Bu sayede ise ilçedeki vatandaşlar, uygun fiyatlı sebzelere kolaylıkla ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA