Seyitgazi'de sel felaketi
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Seyitgazi'de sel felaketi

Seyitgazi'de sel felaketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de yer yer etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı ilçelerde sel felaketi yaşandı.

Eskişehir'de yer yer etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı ilçelerde sel felaketi yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi ilçesine bağlı mahallelerde öğleden sonra yoğun şekilde etkisini gösteren sağanak yağış sele sebep oldu. Seyitgazi'nin Alaca mevkii ve Bardakçı Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın sebep olduğu sel, Beykışla Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yakınındaki 2 bölgeden gelen sel sularının yanı sıra yoğun yağış alan Beykışla Mahallesi sokakları sular altında kaldı. Mahallenin meydanında büyük bir su birikintisi oluşurken avlular, samanlıklar, arsalar ve tarlalar sel suyuna teslim oldu. Hayatın durma noktasına geldiği mahalleli uzun yıllar sonra ilk kez bu şekilde bir yağışla karşılaştığını ifade ediyor.

Ayrıca Bardakçı Mahallesi'nin Höyük mevkiine yakın bir alanda etkisini gösteren dolu yağışının, tarlalara büyük hasar verdiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi'de sel felaketi
Seyitgazi'de sel felaketi
Seyitgazi'de sel felaketi
Seyitgazi'de sel felaketi
Seyitgazi'de sel felaketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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