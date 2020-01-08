Seyitgazi'de okullar 1 gün tatil
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Seyitgazi'de okullar 1 gün tatil

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

08.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:05
Seyitgazi'de okullar 1 gün tatil

'in ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün (8 Ocak ) 1 gün süreyle ara verildi. Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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