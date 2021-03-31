Seyitgazi'de kar var
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Seyitgazi'de kar var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Seyitgazi'de kar var

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ve çevresinde yoğun kar yağışı yaşandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ve çevresinde yoğun kar yağışı yaşandı.

Mart ayının son gününde Seyitgazi'de yaşayan vatandaşlar güne karla uyandılar. Etkili olan kar yağışı her yeri beyaza örtüye bürüdü. Kırka, Numanoluk, Kesenler ve Sarıbayır mahalleri gibi birçok bölgede etkili olan kar yağışı, Afyon yolu üzerinde daha yoğun yağdı. Eskişehir - Seyitgazi karayolu ile diğer mahalle yolları tamamen karla kaplandı, sürücüler dikkatli seyretti.

İlçe ve mahalle merkezlerinin yanı sıra çevre dağ ve tepelerde de etkili olan kar yağışı, uzun bir aranın ardından ilçeyi beyaza bürüdü. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi'de kar var
Seyitgazi'de kar var
Seyitgazi'de kar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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