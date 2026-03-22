Seyitgazi'de çocuklar için anlamlı etkinlik

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çocuklar arasında dayanışma ve vatan sevgisini pekiştirmek amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Numanoluk Köy Muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar evlerinden getirdikleri fıstık, leblebi, gofret ve kek gibi çeşitli atıştırmalıkları ortak bir masada topladı. Toplanan yiyecekler, daha sonra köy büyükleri tarafından çocukların yanlarında getirdikleri torbalara herkes için eşit şekilde paylaştırılarak geri dağıtıldı. Paylaşım kültürünün ön plana çıktığı etkinlikte çocuklar, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. qEtkinliğin sonunda, çocuklara vatan ve bayrak sevgisini aşılamak amacıyla Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı. Programa Numanoluk Köy Muhtarı, köyde yaşayan çocuklar ve Eskişehir merkezden köye gelen çok sayıda çocuk katılım sağladı.

Köy meydanında gerçekleştirilen etkinlik, bayrak dağıtımının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

