Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
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Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

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Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla camilerde geceyi dualarla idrak etti.

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla camilerde geceyi dualarla idrak etti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Gemiç Mahallesi'nde Berat Kandili nedeniyle program düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Gemiç Camii İmamı İrfan Yılmaz ve imam Sefa Canbaz tarafından Kur'anı-Kerim ve mevlit okundu. Namazların kılınmasının ardından dualar edildi. Gemiç Mahallesi Muhtarı Osman Kaya ve Gemiç Köyü Derneği tarafından organize edilen program sonrasında, hayırseverler tarafından alınan ikramlıklar cemaate dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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