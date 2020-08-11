Seyitgazi'de asfalt çalışması Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde tahrip olan yolların alt yapı ve zemin iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri kırsalda çalışmalarına devam ediyor. Taş ve maden ocaklarına ait ağır tonajlı kamyonların tahrip ettiği, Seyitgazi ilçesi Taşlık Mahalle yolunda ekipler, çalışmalar kapsamında yol genişliğini 5 metreden 7 metreye çıkarmak için çalışmalara başladı. Yetkililer toplamda 1,5 kilometre mesafede asfalt kaplama işleminin planlandığını dile getirdiler. Astar uygulamasına başlayan ekipler birkaç gün içerisinde sathi kaplamayı bitirerek yolu trafiğe açmış olacaklar. Taşlık Mahalle Muhtarı Ragıp Taş, "Bizleri mağduriyetten kurtaran, bu zor şartlarda talebimizi geri çevirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum" dedi. Kaynak: Bültenler