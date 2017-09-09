Seyitgazi Belediyesi Yüzme Kursu İlk Mezunlarını Veriyor

Seyitgazi Belediyesi tarafından bu sene ilk kez gerçekleştirilen yüzme kursu mezunlarını vermeye başladı.



Yüzmeye oldukça ilgili olan öğrenciler uzman öğreticiler tarafından bu yaz hem yüzmeyi öğrendi, hem de yaz tatilini eğlenerek değerlendirdiler. Yaz boyunca haftanın üç günü 8-13 yaş grubu erkek ve kız çocuklara yönelik yüzme kursu gelecek hafta tamamlanacak. - ESKİŞEHİR