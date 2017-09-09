Seyitgazi Belediyesi'nden Gençlere Halı Saha

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın Ayvalı Mahallesi'nde yapımına başlanan halı saha inşaatında incelemelerde bulundu.



İlçe merkezleri ve mahallelerde yaptıkları yatırım programlarında gençlerin taleplerini dikkate alan Seyitgazi Belediyesi bu alanda çalışmalarını hızlandırdı. Seyitgazi ve Kırka'dan sonra ilk etapta Bardakçı, Ayvalı, Karaören ve Doğançayır'da da spor tesisleri için çalışmalar başlattıklarını belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "İlçemizin spor altyapısını güçlendirmek için, spor tesislerimizin sayılarını her geçen gün arttırıyoruz. Son olarak Ayvalı'da başlattığımız halı saha çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bununla birlikte voleybol ve basketbol sahaları da olacak . Biz istiyoruz ki, vatandaşlarımız sporu sevsin, hayatlarının bir yerinde spor olsun. Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. İlçemizi sporun da merkezi yapmak için yatırımlarımız sürecek" dedi. - ESKİŞEHİR