Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
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Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu

17.03.2021 19:22 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:39
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu

Bodrum Belediye Meydanında 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma düzenlenen etkinlikte Seyit onbaşının cansız gibi duran heykeli bir anda canlanınca Çanakkale Zaferi Müze Sergisini gezmeye gelenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bodrum Belediye Meydanında 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma düzenlenen etkinlikte Seyit onbaşının cansız gibi duran heykeli bir anda canlanınca Çanakkale Zaferi Müze Sergisini gezmeye gelenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi ruhunu yaşatmak amacıyla; Bodrum Belediye Meydanı'nda 4 adet çadır içerisinde "Çanakkale Zaferi Müze Sergisi" açıldı. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen sergide, dönemin izlerini taşıyan eserler yer alıyor. Savaş döneminden kalma mermiler, tüfekler, döneme ait eşyalar ve savaş topları, cam fanus içerisinde sergilenirken, performans sanatçıları günün belirli aralıklarında dönemin ruhunu anlatan 30 dakikalık canlı heykel gösterisi gerçekleştirdi. Önce taş gibi görünen heykellere bakan vatandaşlar bir anda heykellerin canlanmasıyla bir anda şaşkınlık yaşadı. O dönemde yaşananları anlatan sanatçılar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. - MUĞLA

Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu
Seyit onbaşının heykeli bir anda canlanınca herkes şok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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