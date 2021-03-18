Seyit Onbaşı'nın astsubay torunu Seyit Çabuk: "Dedemin adını taşıdığım için gurur duyuyorum"
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Seyit Onbaşı'nın astsubay torunu Seyit Çabuk: "Dedemin adını taşıdığım için gurur duyuyorum"

18.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:40
Seyit Onbaşı'nın astsubay torunu Seyit Çabuk:

Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla efsaneleşen Seyit Onbaşı'nın torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, dedesinin ismini büyük bir onurla taşıdığını söyledi.

Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla efsaneleşen Seyit Onbaşı'nın torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, dedesinin ismini büyük bir onurla taşıdığını söyledi.

Manisa Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Seyit Çabuk, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Halen Manisa İl Jandarma Komutanlığı hizmetinde görev yaptığını aktaran Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, dedesinden esinlenerek asker olmaya karar verdiğini dile getirdi.

"Dedemin adını taşıdığım için gurur duyuyorum" diyen Çabuk, sık sık Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı yerleri ziyaret ettiğini de ifade etti.

Çabuk, şöyle konuştu:

"Seyit Onbaşı'nın asıl torunu Şaban Çavuş, benim babam olur. Babaannem çok anlatırdı, dedem, suyu bardakla değil testi ile içermiş. Dedem çok güçlü bir insandı. Savaştan sonra yerleştiği Balıkesir'in Havran ilçesindeki köyümüzde hayvancılık ve ormancılık yaparken gücünü herkese göstermiş. Örneğin hayvanlar bazen derenin karşısına geçemeyince kendisi hayvanı sırtlayıp karşıya geçirirmiş. Tabii o zamanın şartları şimdiki gibi değil."

Çanakkale cephesinde Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görev yaptığı sırada 200 kilodan ağır top mermisini sırtlayıp, top kundağına yerleştirerek Birleşik Krallık'a ait Ocean Zırhlısı'nı batmasını sağlayan Seyit Onbaşı, kahramanlık destanlarıyla dolu savaşın sembol isimlerden birisi haline geldi.

Kurtuluş Savaşı'na da katılan Seyit Onbaşı, Soyadı Kanunu ile Çubuk soyadını aldı. Seyit Onbaşı, 1 Aralık 1939'da zatürreden vefat etti.

Heykelleri dikilen, Seyit Onbaşı'nın anısına köyünün adı "Kocaseyit" olarak da değiştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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