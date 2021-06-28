Seyit Onbaşı'nın adı Kozan'da yaşatılıyor
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Seyit Onbaşı'nın adı Kozan'da yaşatılıyor

Seyit Onbaşı'nın adı Kozan'da yaşatılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde yeni yapılan bir çocuk parkına Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın adı verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yeni yapılan bir çocuk parkına Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın adı verildi.

Kozan Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde sırtında taşıdığı 275 kilogramlık top mermisi ile İngiliz Ocean zırhlısını batıran Koca Seyit'in adı Çanaklı Mahallesi'nde Şeyh Edebalı Sokak'taki yapımı Kozan Belediyesi tarafından tamamlanan parka verildi.

Parkta incelemelerde bulunan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın adının Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan bu parkta yaşatılması bizim için büyük bir gururdur. Bu anlamda belediyemiz meclisi tarafından oy birliğiyle alınan bu kararla parkımızın adı "Seyit Onbaşı" olacak. Parkımızın yakın çevresinde üç okul bulunmakta olup bu parka gelen evlatlarımızda tarihlerine yön veren bir kahramanın adının da zihinlerinde daha da pekiştirmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Başkan Özgan, "Parkımız ayrıca çocuklara matematiği sevdirmek ve öğretmek amacıyla bitki kasaları üçgen, kare, çember, dikdörtgen şeklinde tasarlanırken öğrencilerimiz düşünülerek yapılmıştır. Kamelya, fitness aletleri, oyun gruplarının yanı sıra, kaya bahçeleri ile zengin bitki çeşitleriyle peyzaj çalışması yapılan parkımızda birde sosyal etkinlikler için amfi tiyatro alanı da bulunmaktadır" diye konuştu. - ADANA

Seyit Onbaşı'nın adı Kozan'da yaşatılıyor
Seyit Onbaşı'nın adı Kozan'da yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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