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Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Spor

Seyit Mehmet Özkan: "Dünya futbolu artık eskisi gibi olamayacak"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, koronavirüs salgınının futbola etkisini değerlendirerek, en büyük gelire sahip lig ve kulüplerin ağır şekilde etkileneceğini söyledi.

01.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:43
Seyit Mehmet Özkan:

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, koronavirüs salgınının futbola etkisini değerlendirerek, en büyük gelire sahip lig ve kulüplerin ağır şekilde etkileneceğini söyledi. Özkan, yaşanan ve yaşanacak mali sorunlar nedeniyle Türk futbolunun çıkışının; ancak yerli futbolcularla mümkün olabileceğini vurgulayarak, "Dünya futbolu artık eskisi gibi olamayacak" dedi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sona ermesinden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi. Başkan Özkan, futbol piyasasının 50 milyar dolarlık bir pasta olduğunu belirterek, "Virüs salgını gelirleri çok azaltacağı için bundan en çok, pastada en büyük dilime sahip olan kulüpler ve ligler etkilenecek. Beş büyük ilgin geliri 18 milyar dolar civarında. Futbolcu maaşları düşecek, gelir-gider dengeleri değişecek ve yaşanan travma, dengeleri değiştirecek. Dünya futbolu artık eskisi gibi olamayacak" şeklinde konuştu.

"Ligler kaldığı yerden devam edecektir"

Türkiye'de finansal fair-play nedeniyle kulüplerin zaten zorunlu tasarruf politikası içerisinde olduğunu, devlet desteğinin de belirli bir derecede rahatlattığını ifade eden Özkan, "Türk futbolu, pandemi sona erer ermez kaldığı yerden devam edecektir. Şahsi görüşüm, krizin sona ermesiyle birlikte ligde kalan son altı maç oynanır ve ardından tatil başlar; ancak bunun tarihini kestirebilmek, benim için şu anda gerçekten çok zor. Her şeyi hep birlikte bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

"Türk futbolu öz kaynaklarıyla çıkış yolu aramalı"

Futbolun içerisine gireceği krizden çıkışta öz sisteminin büyük önem kazanacağı da sözlerine ekleyen Özkan, "Dünya futbolunda en azından belirli bir süre büyük transfer rakamları göreceğimizi sanmıyorum. Kendilerini yeni hayata adapte etmeye çalışacak kulüpler, bir çıkış yolu arayıp öz kaynak sistemine daha fazla ağırlık verecek. Ülkemizde de bunun bir devlet politikası haline getirilip uygulanması gerekir. Üç beş kulübün yapmasıyla topyekun bir ivme kazanamayız. Türkiye'de günlük borçlar ve kısa vadeli başarı hedefleri kulüplerin uzun vadeli plan yapmasının önünde büyük engel. Meyve alma garantisi olmayan bir işe kimse girmek istemiyor, taşın altına elini koymuyor. Bu noktada futbolcu ithal etmek daha kolay geliyor. Oysa bu topraklar çok verimli ve bu çocuklara ne kadar çok yatırım yaparsak bize o kadar çok karşılık verecekler" dedi.

Özkan'dan yerli futbolcuya yatırım tavsiyesi

Altınordu patentli oyunculardan Çağlar Söyüncü'nün Premier League'in en iyi savunma oyuncusu olduğuna dikkat çeken, Cengiz Ünder'in fantastik futboluyla büyümeye devam ettiğini kaydeden Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Merih Demiral, Ozan Kabak ve daha onlarcası... Bunlar bizim evlatlarımız. Onlara inanmalı, güvenmeli ve yatırım yapmalıyız. Ülke olarak sadece futbol değil, her sektörde katma değeri yüksek özel ürünlere yönelmeliyiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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