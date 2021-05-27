Seyislik yapan genç, tabancanın kazara ateş alması ile hayatını kaybetti
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Seyislik yapan genç, tabancanın kazara ateş alması ile hayatını kaybetti

Seyislik yapan genç, tabancanın kazara ateş alması ile hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Daday ilçesinde seyislik yapan genç, tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde seyislik yapan genç, tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde bulunan bir çiftlikte seyislik görevi yapan Özgür Topçu, tabancanın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Yaralanan seyis genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Özgür Topçu, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada bir süre tedavi gören Özgür Topçu, ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Topçu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Topçu'nun cenazesi, Çorum'dan memleketi Daday ilçesine bağlı Demirce köyüne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığını defnedildi. - KASTAMONU

Seyislik yapan genç, tabancanın kazara ateş alması ile hayatını kaybetti
Seyislik yapan genç, tabancanın kazara ateş alması ile hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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