SEYİRLİK TERAS, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

DİCLE, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 230 metrekarelik alanda olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme ile yenilenen Fiskaya cam teras havadan görüntülendi. 45 kişinin aynı anda zemine çıktığı cam terasta Dicle Nehri ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçesi binlerce kişi tarafından izlendi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla Yenişehir ilçesinde bulunan tahta Fiskaya terasın yenilenmesi için çalışmalar başladı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 230 metrekarelik alanda olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme ile 170 metrekare kompozitdeck, 60 metrekare cam teras ve kafe inşa etti. 2 bin metrekarelik alanda deforme olmuş bazaltlar yenileriyle değiştirilirken yeşil alanlar ise mevsimlik çiçek ve ağaçlar ile süslendi. Yaklaşık 6 bin kilogram çelik kullanılan terasta aynı anda 45 kişi cam zemine çıkabilecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ayrıca Seyir terası ve Fetih Kapısı arasında kalan kısım tarihi dokuya uygun bir şekilde ışıklandırıldı. Tahta teras ise yerinden kaldırılıp, 170 metrekare kompozit deck, 60 metrekare cam teras yerleştirildi

CAM TERAS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dicle Nehri ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçelerini izleme imkanı sunan ve Surlara bitişik olan Fiskaya cam terasın büyüleyici görüntüsü havadan dron ile görüntülendi. Işıklandırmasıyla ve akan su ile bir çok kişiyi büyüleyen terası açıldığı 27 Kasım'dan bu yana binlerce kişi ziyaret etti. Gündüz kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı terasta gece ise ışıklandırmayla ziyaretlerini ağırlıyor. Fiskaya Şelalesinin de aktığı terasta rengarenk ışıklarla muhteşem bir görünüme kavuştu.