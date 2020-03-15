Seyircisiz maçta olay çıktı - Seyircisiz maçta olay çıktı Siirt'te Özel İdarespor, sahasında Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

- Seyircisiz maçta olay çıktı

SİİRT - Siirt'te Özel İdarespor, sahasında Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maçta, futbolcular arasında arbede yaşandı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı. Seyircisiz oynanan maçın 34. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakspor Yusuf Kılıç ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor Harun Koç ile 87. dakikada beraberliği sağladı. Maç 1-1 biterken bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Olaylar sahanın dışına da taşınırken, güvenlik güçleri tarafları dağıtmak için biber gazı kullandı.

Kaynak: İHA