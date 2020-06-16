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Seyircisiz maç, tatsız tuzsuz yemek gibi

Hürriyet ÖZEL - Süper Lig'de pandemi arası sona erdi, karşılaşmalar başladı.

Seyircisiz maç, tatsız tuzsuz yemek gibi
16.06.2020 08:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:00

Hürriyet ÖZEL - Süper Lig'de pandemi arası sona erdi, karşılaşmalar başladı. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Süper Lig maçlarında tribünde seyirci yok. Yöneticiler ve teknik adamlara göre gole en ihtiyaç duyulan anlarda derinlerden gelip tüm tribünleri saran bestelerin artık duyulamaması büyük eksiklik...

Ve hasret sona erdi... Süper Lig'de maçlar yeniden başladı. Elbette seyircisiz olarak... Peki taraftarın giremediği maçları saha içinde veya kısıtlı insanın alındığı protokolde izleyenler neler hissetti? Hürriyet olarak Süper Lig'in teknik direktör, başkan ve yöneticilerine pandemi döneminin futbolunu sorduk.

AVRUPA MAÇLARI DA KEYİFLİ DEĞİL - Sergen Yalçın (Beşiktaş Teknik Direktörü)

Seyirci olmadan ne oyun ne de skor ne de heyecan olur. Taraftar itici güçtü. Taraftarları özledik. Sadece ülkemizde değil, Avrupa'daki maçlar da keyifli olmuyor. Umarım son haftalarda seyirci alınır.

DİLERİM YENİ SEZONDA YÜREK YÜREĞE OLURUZ - Emre Belözoğlu (Fenerbahçe kaptanı)

Futbolun tadı, tuzu, ruhu seyircidir. Futbolcu, taraftarı hissedince coşar, motive olur. Bu yüzden seyircisiz maçlar bana yavan gelmiştir ancak salgın hastalık sebebiyle insanlık zor sınavlardan geçiyor. Futbolun da nasibine ligi seyircisiz tamamlamak düştü. Dilerim en kısa sürede bu hastalık atlatılır ve önümüzdeki yeni sezonda taraftarımızla tekrar tek yürek oluruz. (Fenerbahçe Kaptanı

TARAFTARLARIMIZI ÇOK ARIYORUM - Kemal Danabaş (Fenerbahçe Yöneticisi)

Devletimizin aldığı kararını saygı ile karşılıyorum fakat taraftarsız müsabaka futbolun ruhuna aykırı. Futbolun tadı tuzu kalmıyor. Tribünde maç seyrederken taraftarımızı çok arıyorum. Biliyorum ki oyuncularımız da taraftarın önünde oynadığında iç sahada olsun deplasmanda olsun daha motive oluyor ve zevk alarak oynuyor. Taraftarlarımız da bu sürecin tamamlanmasını sabırla bekliyor. Ben haksız rekabet olmaması açısından 8 haftalık mini sezonun başladığı gibi bitirilmesinden yanayım.

GOL LAZIMKEN TRiBÜNÜN BESTESİNİ DUYMAK ÖNEMLİ - Selahattin Baki (Fenerbahçe Yöneticisi)

Gol attığımız zaman futbolcuların koşacak bir tribünü olmaması, taraftar ile bütünleşememesi atmosferi negatif etkiliyor. Gol lazımken derinlerden gelen ve bir anda tüm tribünü saran 'Kanarya kanarya saldır saldır kanarya' bestesini duyamamak büyük eksiklik. Umarım çok yakında kavuşuruz ama önce sağlık.

EV SAHİBİ İÇİN DEZAVANTAJ - Adil Gevrek (Yeni Malatyaspor Başkanı)

Seyircisiz futbolun bize etkisi oldu. Hele ki içeride oynadığımız maçta daha fazla, ki bizim gelecek dört maçımız içeride. Seyircisiz mücadeleler bütün ev sahibi takımları etkiler. Maçlar taraftarlarla güzel, gönül istiyor ki maçlarda taraftarlar da olsun. Taraftar baskı unsurudur. Evimizdeki maçta onu eksik hissettik.

TAT YOK AMA ÖNCE SAĞLIK - Berna Gözbaşı (Kayserispor Başkanı)

Seyirci olmayınca futbolun tadı da olmuyor ancak önce sağlık... Bilim Kurulu ne diyorsa ona harfiyen uyuyoruz. Onlar ne zaman 'Taraftarlı oynayın' derse o zaman oynanır. Zaten vaka sayısı da artış gösteriyor.

ÖNEMLİ OLAN PSİKOLOJİK ETKİ - Bülent Korkmaz (Konyaspor Teknik Direktörü)

Futbolcunun ve teknik heyetin kafasının tamamen futbolda olması gerekiyor. Futbolcu sahaya çıkınca her şeyi unutur ama bu durum farklı. Herkes fiziksel yeterlilik diye tutturmuştu ama asıl önemli olan psikolojik olarak nasıl etkilendiğiniz. O yüzden İkisi beraber olmadan bu iş olmaz.

BİZE OLUMSUZ ETKİSİ OLMADI - Hamza Hamzaoğlu (Gençlerbirliği Teknik Direktörü)

İdman yaparken endişeliydik. Futbolcuların motivasyonu nasıl olacaktı? Sahada nelerle karşılaşacaktık? Başlarda olumsuz etkiledi ama alıştık. Psikolojik olarak ise etkilemedi.

TARAFTARA ÇOK iHTiYAÇ DUYDUK - İlhan Palut (Göztepe teknik direktör)

Taraftarımız gücümüze güç katıyor. Trabzonspor karşılaşmasında onların desteğine çok ihtiyaç duyduk. Futbolun seyircisiz oynanması çok da keyif vermiyor. İLHAN PALUT (Göztepe Teknik Direktörü) '

FUTBOL YİNE DE GÜZEL - Müslüm Özmen (Gaziantep FK Asbaşkanı)

Futbolu güzel hale getiren taraftar. Koronavirüs nedeniyle taraftarsız maçlar oynuyoruz bu da tatız tuzsuz yemeğe benziyor ama yine de futbol güzel.

Kaynak: Hürriyet

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