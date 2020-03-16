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Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Seyircisiz derbide 270 milyon TL'lik zarar

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Süper Lig'de oynanan müsabakaların seyircisiz oynatılacağı kararı verildi.

16.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:33
Seyircisiz derbide 270 milyon TL'lik zarar

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Süper Lig'de oynanan müsabakaların seyircisiz oynatılacağı kararı verildi. Bu kararın ardından Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında sarı-kırmızılı kulüp, ortalama bilet satışından toplanacak olan 270 milyon TL'lik zarara uğradı.


Çin'de başlayan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağı açıklandı. Verilen kararın ardından Süper Lig'in 26. haftasında oynanan tüm maçlarda tribünlerde taraftarlar yer almadı. Seyircisiz oynanan müsabakalarda da kulüplerin bilet satış gelirleri sekteye uğradı. Söz konusu zararlardan Galatasaray- Beşiktaş müsabakası başta olmak üzere 26. haftada iç sahada oynayan tüm takımlar büyük ölçüde etkilendi. Galatasaray'ın sahasında oynadığı müsabakaları ortalama 35 bine yakın sarı-kırmızılı taraftarın takip ettiği biliniyor. Beşiktaş müsabakasında bu rakam göz nüne alındığında, sarı-kırmızılı kulüp, bilet gelirinden ortalama olarak 265 milyon 125 bin TL kaybetti. Bilet geliri ile birlikte Galatasaray, derbi maçın olduğu gün mağazacılık faaliyetlerinden elde edilecek geliri de alamamış oldu.


Trabzonspor'da 6 milyon TL kasaya girmedi


26. haftanın bir diğer önemli maçı da Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Medipol Başakşehir müsabakasıydı. Bu maçta da Karadeniz ekibinin stadı boş kalırken, bordo-mavili ekip de zarar eden bir diğer kulüp oldu. Sahasında 30 bin seyirci ortalaması yakalayan Trabzon temsilcisi, bilet gelirlerinden yaklaşık 6 milyon TL'lik zarar etmiş oldu.


Anadolu'da 2 buçuk milyonluk zarar


Maçların seyircisiz oynanması kararı iki müsabakanın yanı sıra diğer Anadolu kulüplerinde de maddi zarara yol açtı. Ankara, İstanbul, Denizli, Alanya, Konya ve Kayseri'de oynanan 26. haftanın diğer müsabakalarında iç sahada oynayan kulüpler ortalama yaklaşık olarak 2 milyon 591 bin TL'lik zarar geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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