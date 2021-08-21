Seyircisiyle buluşan Liverpool, Burnley'yi iki golle geçti
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Seyircisiyle buluşan Liverpool, Burnley'yi iki golle geçti

Seyircisiyle buluşan Liverpool, Burnley'yi iki golle geçti
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, sahasında Burnley'yi 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, sahasında Burnley'yi 2-0 mağlup etti.

Anfield Road Stadı'nda 528 gün sonra taraftarlarıyla buluşan Liverpool, 18. dakikada Diogo Jota ve 69. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle galibiyete uzandı.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk'e kavuşan "Kırmızılar", sahasında bu futbolcunun forma giydiği 48. maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Burnley karşısında ortaya koyduğu performansla dikkati çeken ve ikinci golün pasını veren Trent Alexander-Arnold, maçın futbolcusu seçildi.

Liverpool, sezona ikide iki yaparak başlarken, Burnley henüz puanla tanışamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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