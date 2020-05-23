Seyirci yok fotoğrafları var! Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan Mönchengladbach-Bayer Leverkusen karşılaşmasında tribünlere yaklaşık 13 bin taraftarın kartondan fotoğrafı yerleştirildi.

Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan Mönchengladbach-Bayer Leverkusen karşılaşmasında tribünlere yaklaşık 13 bin taraftarın kartondan fotoğrafı yerleştirildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde korona virüs sonrası yeşil sahalara inen ilk lig olan Almanya Bundesliga'da seyircisiz oynanan 27. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, evinde Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Bu mücadelede bir ilke de imza atıldı. Günler öncesinden duyurulan karton taraftar uygulaması maçta kullanıldı. Karşılaşma öncesinde tribünlere yaklaşık 13 bin taraftarların kartondan fotoğrafları yerleştirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA