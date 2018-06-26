Seyirci Yerli Filmi Tercih Etti

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te, sinemaseverlerin tercihi yerli filmlerden yana oldu.

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge müdürlüğü sorumluluk alanı içerisindeki Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illeri için 2017 yılı sinema istatistikleri çıkarıldı.

Buna göre, Gaziantep'te 2017 yılında toplam sinema salonu sayısı 41 oldu. Gaziantep bu sayıyla en çok sinema salonu olan Türkiye genelindeki 10. il oldu. Bir yıl boyunca 707 filmin gösterildiği kentte, filmlerin 321'i yerli film ve 386'sı yabancı filmlerden oluştu.

Gösterilen yerli film sayısının yabancı filme göre daha az olmasına rağmen1 milyon 290 bin 639 sinema izleyicisinin yüzde 67,5'ine karşılık gelen 870 bin 672'sinin tercihi yerli filmden yana oldu.

Sinema gösterimi yapılan 3 salona sahip bulunan Adıyaman'da ise 2017 yılında 31 yerli ve 5 yabancı film gösterimi yapıldı.

Toplam 36 bin 273 sinema izleyicisinden yüzde 92,9'una karşılık gelen 33 bin 693'ü yerli film, 2 bin 580 izleyici ise yabancı film tercihinde bulundu.

Kilis'te ise aynı dönemde 4 sinema salonunda 38 yerli ve 28 yabancı film gösterimi yapıldı ve bu filmler 49 bin 682 izleyici çekti.

Kilis'te de izleyicilerin tercihi yerli filmler ağırlıklı oldu ve toplam seyircinin yüzde 79,7'sine karşılık gelen 39 bin 596'sı yerli filmler için salonları doldurdu.