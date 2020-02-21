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Seyirci ortalamasında derbinin galibi Fenerbahçe!

Fenerbahçe, bu sezon ev sahibi olduğu maçlardaki 38 bin 777 seyirci ortalaması ile ligin en fazla seyirci ortalamasına sahip kulübü oldu.

21.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:55
Seyirci ortalamasında derbinin galibi Fenerbahçe!

'deki 10 maçta 387 bin 774 kişi tribünlerde yer aldı. ise 34 bin 558 ortalama ile ezeli rakibinin yüzde 12 oranında gerisinde kalarak, geçtiğimiz sezon sahip olduğu seyirci sayısındaki liderliği 'ye devretti. Sarı kırmızılılar, ilk 22 hafta toplamında ev sahibi olduğu 12 karşılaşmada toplam 414 bin 704 futbolsevere ev sahipliği yaptı.

EN FAZLA SEYİRCİLİ MAÇLAR DERBİLER

Fenerbahçe'nin ilk 22 hafta verilerine göre, en fazla seyircili maçı Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi oldu. Karşılaşmayı 44 bin 591 taraftar tribünden izledi. Galatasaray'ın ise en fazla seyirci maçı Fenerbahçe derbisi oldu. Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Arena'da derbiyi 51.062 taraftar izledi.

Kaynak: Bültenler
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