Seyir Terası Yolu Asfalt Bekliyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde yapımı tamamlanan ve Nisan ayında hizmete açılan seyir terası yolunun aylardır asfaltlanması ziyaretçilerin tepkilerine neden oluyor.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran, ağaç ve yaban hayatı türleri çeşitliliğiyle Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen Yenice'de Belediye tarafından 70 dönüm arazi üzerine milyonlarca lira harcanarak yapılan seyir terasının 3 kilometrelik yolunun asfaltlanmaması ziyaretçilerin ve ilçe halkının tepkilerine neden oldu.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı serzenişte, özel idare sınırları içinde yer alan yolun aylardır asfaltlanmasının bölgeye gelen ziyaretçilerin ve ilçe halkının tepkilerine neden olduğunu söyledi.

Başkan Çaylı, açıklamasında"Yenice'nin tanıtımı ve ekonomisine katkı sağlayan bu görkemli tesisin 3 kilometrelik yolunun önceki yıl asfalt programına alınmasına karşın hiç bir işlem yapılmayışı da üzüntü ile izleniyor. Karabük Özel İdare Müdürlüğü tarafından asfalt programına alınan ve şimdiye kadar hiç bir çalışma sergilenmeyen yolu geçtiğimiz günlerde Karabük Valisi Kemal Çeber de gördü. Yoldan aynı zamanda Yazıköy köyünün bir kaç mahallesi de yararlanıyor. Yol İncebacaklar üzerinden Şeker Kanyonu'na da ulaşım sağlıyor" dedi.

Başkan Çaylı ayrıca, her gün ve her hafta sonu yüzlerce ziyaretçinin geldiği Seyir terası yolunda vatandaşların rahatsız olmaması için gün boyu belirli saatler arasında sulama araçları ile yolun ıslatıldığını da kaydetti.

Sosyal medya üzerinde yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar ise aynı vatandaşa hizmet getirme noktasında devletin kurumları arasında nefrete dayalı bir şekilde hizmetin yapılmamasının ne anlama geldiğine anlam verilmediği, ilçe başkanı Yılmaz Kırık'ın nefrete dayalı olarak böylesi bir tesisin ve yakınında bulunan köyün ise adeta cezalandırıldığı yönünde yorumlar yaparak tepkilerini ortaya koydular. - KARABÜK