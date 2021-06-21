Seyir Tepesi'nde 405 bin metrekare dezenfekte mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyir Tepesi'nde 405 bin metrekare dezenfekte mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Yerel

Seyir Tepesi'nde 405 bin metrekare dezenfekte mesaisi Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: "Seyir Tepesi'ni her gün halkımız için steril hale getiriyoruz" Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına ayrıldı.

Seyir Tepesi'nde 405 bin metrekare dezenfekte mesaisi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki:

"Seyir Tepesi'ni her gün halkımız için steril hale getiriyoruz"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına ayrıldı.

405 bin metrekare büyüklüğündeki dev tesisin her noktası dezenfekte edilirken, tüm yeşil alanlarda da ilaçlama yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Halkımızın gönül rahatlığı ile Seyir Tepesi'ni ziyaret etmesi için bu tesisimiz düzenli olarak dezenfekte ediliyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı unvanına sahip Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle Cumartesi günleri yoğunluk yaşanırken Pamukkale Belediyesi, vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirleri alıyor. Günlük olarak tüm ortak alanlar dezenfekte edilerek ziyaretçiler için steril bir ortam oluşturuluyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü ise Seyir Tepesi'nde detaylı çalışma yaptı. 7 etaptan oluşan ve 405 bin metrekarelik alana sahip Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda ekipler tüm ortak alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Bunun yanında yeşil alanlarda böceklere karşı ilaçlama yapılırken, suyun olduğu alanlarda da larva ile mücadele için gerekli işlemler uygulandı. Ayrıca dev tesiste haşere ile ilgili de ilaçlama yapılarak Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın dört bir yanı steril hale getirildi. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda bu uygulamalar düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

"Seyir Tepesi'ni her gün halkımız için steril hale getiriyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, halkın sağlığı için gereken her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek; "İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında belediyemizin tesislerinde de aynı şekilde gereken tedbirleri alıyoruz. Seyir Tepesi Şehir Ormanı'na her gün binlerce vatandaşımız geliyor. Biz koronavirüs ile ilgili olan tüm tedbirleri alıyoruz. Bunun yanında bu dev tesiste günlük dezenfekte işlemleri yapılıyor. Düzenli aralıklarla da yeşil alan ilaçlaması ve larva ile mücadele için de gerekli ilaçlamalar gerçekleştiriliyor. 405 bin metrekarelik dev bir alanda bulunan Seyir Tepesi'ni her gün halkımız için steril hale getiriyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızı gecesi başka gündüzü başka güzellikte olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'na davet ediyorum" diye konuştu.

Seyir Tepesi'nde 405 bin metrekare dezenfekte mesaisi
Seyir Tepesi'nde 405 bin metrekare dezenfekte mesaisi
Seyir Tepesi'nde 405 bin metrekare dezenfekte mesaisi
Seyir Tepesi'nde 405 bin metrekare dezenfekte mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Selçuk Tekay Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyir Tepesi'nde 405 bin metrekare dezenfekte mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:07:10. #1.16#

title