Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi

Adana'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi
14.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:38

Adana'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre S.E. idaresindeki 01 SE 305 plakalı otomobilin motor kısmından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Organize Sanayi çıkışına yakınlarında duman çıkmaya başladı.

Sürücüsünün yol kenarına çektiği otomobile olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının elektrik kontağından çıkmış olma olasılığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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