Seyir halindeyken yangın çıkan geri dönüşüm toplama aracını zabıta söndürdü
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Seyir halindeyken yangın çıkan geri dönüşüm toplama aracını zabıta söndürdü

03.11.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:59
Seyir halindeyken yangın çıkan geri dönüşüm toplama aracını zabıta söndürdü

Seyir halinde iken alev alan geri dönüşüm toplama aracını fark ederek yanan araca anında müdahale eden İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Seyir halinde iken alev alan geri dönüşüm toplama aracını fark ederek yanan araca anında müdahale eden İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde rutin denetimlerini gerçekleştiren belediye zabıta ekipleri seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı kamyonetin kasasında çıkan dumanı fark edip olaya müdahale etti. Toplama kısmındaki bulunan kartonların alev alması nedeniyle yanan kapalı kasa toplama aracını uyarı ve anonslarla durduran zabıta ekipleri, yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Alev alan kamyonetin kasasındaki kartonlara söndürme tüpleri yeterli gelmeyince en yakın iş yerinden su hortumu çekerek yangını kontrol altına alan ekiplerin erken müdahalesi sayesinde toplama aracında küçük çaplı maddi zarar meydana geldi. Yanan geri dönüşüm aracının şoförünün yardımına anında koşan zabıta ekiplerinin bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafında alkışlarla karşılandı. - SAMSUN

Seyir halindeyken yangın çıkan geri dönüşüm toplama aracını zabıta söndürdü
Seyir halindeyken yangın çıkan geri dönüşüm toplama aracını zabıta söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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