Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
27.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:53

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda seyir halindeki 38 JZ 598 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de, yolda güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede söndürülen yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri araç üzerinde inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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