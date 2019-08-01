Seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

Aydın-İzmir otoyolunda tarım işçilerini taşıyan minibüste çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Aydın istikametine seyreden O.T. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 45 CDN 95 plakalı minibüste, Selatin Tüneli'ni geçince henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm minibüsü saran alevler yol kenarındaki otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan 2 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA