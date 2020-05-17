Seyir halindeyken yanan kamyon korkuttu
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Seyir halindeyken yanan kamyon korkuttu

Seyir halindeyken yanan kamyon korkuttu Antalya'da trafikte seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan kamyonun dorse kısmı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Seyir halindeyken yanan kamyon korkuttu
17.05.2020 23:52 | Son Güncelleme: 17.05.2020 23:53

Seyir halindeyken yanan kamyon korkuttu

ANTALYA - Antalya'da trafikte seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan kamyonun dorse kısmı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken dorsesinden bir anda alev almaya başlayan kamyonun sürücüsü, araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Trafiğin kısa süre durdurulmasına neden olan yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Seyir halindeyken yanan kamyon korkuttu

Kaynak: İHA

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