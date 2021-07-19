Seyir halindeyken yanan araç küle döndü
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Seyir halindeyken yanan araç küle döndü

Seyir halindeyken yanan araç küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın-İzmir karayolunda bir araç seyir halindeyken bir anda alev aldı, itfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Aydın-İzmir karayolunda bir araç seyir halindeyken bir anda alev aldı, itfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Olay, Aydın - İzmir karayolu üzerinde saat 09.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'den İzmir'e doğru seyahat eden M.A. idaresindeki 20 ADN 013 plakalı araç Söke Kavşağı'na yaklaştığı sırada araç bir anda alev aldı. Hemen aracı sağa çeken M.A. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, alevler içinde kalan aracı kısa süre içerisinde söndürdü. İtfaiyenin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önlerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, araç kullanılmaz hale geldi. - AYDIN

Seyir halindeyken yanan araç küle döndü
Seyir halindeyken yanan araç küle döndü
Seyir halindeyken yanan araç küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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