Seyir halindeyken uyuya kalan tır sürücüsü park halindeki otomobile çarptı Seyir halindeyken uyuya kalan tır sürücüsü park halindeki otomobile çarptı Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda kontrolden çıkan tır, park halindeki otomobile çarparak durabildi Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda seyir halinde olan tır şoförü uyudu, ortalığı birbirine kattı.

Seyir halindeyken uyuya kalan tır sürücüsü park halindeki otomobile çarptı

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda kontrolden çıkan tır, park halindeki otomobile çarparak durabildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda seyir halinde olan tır şoförü uyudu, ortalığı birbirine kattı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 AN 57 61 plakalı tır sürücüsü Veli Ö. Hatay'a seyir halinde iken Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde direksiyon başında uykuya daldı. Bir süre sonra yoldan çıkan tır refüjü ve yön tabelalarını biçerek park halindeki araca çarparak durabildi. Olayda yaralı olmazken gece saatinde yolun boş olması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çağrılan güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken çekici yardımıyla tır bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA